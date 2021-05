Provincia hizo una excepción a las restricciones dispuestas sobre la actividad deportiva

El gobernador Omar Perotti dispuso que se permitan las actividades deportivas al aire libre que no sean de contacto y no involucren a más de 10 personas.

El gobierno provincial comunicó este miércoles una excepción a los alcances del decreto que estableció el sábado pasado una serie de restricciones. De acuerdo a lo que afirmó el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, se podrán realizar las actividades deportivas al aire libre que no sean de contacto y no involucren a más de 10 personas. También fueron habilitadas, bajo esas condiciones, las artísticas y culturales.

«Al aire libre se pueden las actividades individuales, físicas, deportivas, artísticas y culturales. Hay habilitación para llevarlas adelante», aseguró el ministro de Trabajo.

«Tenemos dos limitaciones concretas que vienen marcadas por el gobierno nacional: deportes de contacto y, lógicamente, grupales como fútbol 5, fútbol, rugby, hockey, basquet, entre otros. Todos esos que son colectivos y que no están habilitados ni aún al aire libre. Sí existe la posibilidad de hacer prácticas que tienen que ver con correr, deportes individuales en todas sus manifestaciones», señaló Pusineri en conferencia de prensa.

El funcionario provincial agregó que sí se puede realizar algunos de esos deportes, pero bajo modalidad entrenamiento, con distanciamiento y sin contacto. Puso como ejemplo «patear penales» en el caso del fútbol o «tirar al aro» en basquet.

Además, aclaró que los clubes solo tendrán habilitadas aquellas actividades deportivas que se puedan hacer bajo esos requisitos al aire libre, como el caso de tenis o paddle. «Los espacios comunes, vestuarios, espacios sociales, instalaciones para reuniones, no pueden funcionar», concluyó.

Sobre la actividad náutica, dijo en una entrevista en el programa Cada Día (El Tres) que «se puede realizar. No es un deporte grupal y no es de contacto». Con respecto a la natación, explicó: «Si es en lugares cerrados, no está habilitada».

La nueva resolución

En el marco de los alcances del decreto 458/21 y la resolución MG 164/21, se informó que no están comprendidas en las restricciones que allí se instrumentan las actividades deportivas físicas o artísticas sin contacto físico entre los participantes, que se desarrollen al aire libre en espacios abiertos públicos o privados, sin reuniones previas o posteriores a la práctica ni utilización de instalaciones comunes o sociales.

Dichas actividades se realizarán guardando el debido distanciamiento social y evitando aglomeraciones y concurrencia simultánea de más de diez personas.

Finalmente y a modo de ejemplo se comunica que no está habilitada la práctica de fútbol 5, fútbol, basquet, rugby o cualquier deporte grupal de contacto en ninguna modalidad.

En tanto, se permite a los gimnasios desarrollar su actividad si reúne los requisitos mencionados, es decir, al aire libre y distanciamiento.

Aclaración

El gobierno de Santa Fe había salido a aclarar, el sábado pasado a la noche tras el anuncio de Perotti, que se habían suspendido las actividades deportivas «en todas sus modalidades» en los 14 departamentos con alto riesgo sanitario, entre ellos Rosario.

A través de una resolución, la provincia daba precisiones sobre los alcances del decreto Nº 0458 en relación al entrenamiento de los deportistas. En síntesis, establecía entonces que los clubes y gimnasios debían cerrar y tampoco habría prácticas de esa modalidad.