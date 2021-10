Provincia entregó aportes al Parque Industrial y a una cooperativa de tamberos

El ministro de la producción, Daniel Costamagna, encabezó el acto realizado en Esperanza donde formalizó los aportes por 23 millones de pesos.

Este viernes, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, encabezó el acto de entrega de 23 millones de pesos en concepto de aportes no reintegrables destinados al sector productivo de la ciudad de Esperanza. El acto tuvo lugar en la sede del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (Cicae) y contó con la presencia de la intendenta local Ana Meiners, el presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi; el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Víctor Sarmiento, el senador Rubén Pirola, funcionarios provinciales y representantes de la producción de Esperanza y la región.

Los fondos otorgados están constituídos por dos aportes. Uno de 10 millones de pesos destinados a la finalización de la obra de desagües pluviales del Área Industrial Mixta de Esperanza. Y un segundo ANR de 13 millones de pesos para la adquisición de un camión y un tanque de acero inoxidable de 8 mil litros que será otorgado en comodato a un grupo de pequeños productores de la región que trabajan en conjunto en el acopio y entrega de su producción tambera a la industria láctea.

En el marco de este acto, el ministro Costamagna afirmó: “Santa Fe se hizo grande por sus pequeñas localidades, por sus empresas, sus industrias, por la generación de empleo, por los tambos, los ganaderos, por el trabajo que hay en su campo”. Y destacó a continuación todos los programas que ejecuta el gobierno Provincial para generar desarrollo y arraigo en el territorio santafesino, resaltando especialmente la iniciativa Caminos de la Ruralidad: “Santa Fe va a ser la provincia con más caminos rurales en condiciones del país. Es una inversión de más de 1,1 mil millones de pesos que tiene que ver con esta impronta de generar arraigo en serio”.

En particular, acerca de la flamante inversión que hará la Provincia en Esperanza, el ministro detalló: “El camión lechero nos va a permitir que los productores puedan mejorar su logística de transporte, bajar sus costos y tener un mejor esquema de negociación. Y el extenso desarrollo de áreas y parques industriales permiten el nivel de actividad fabril santafesina”.

Ana Meiners se manifestó agradecida por la atención a los pedidos del pueblo esperancino: “Tengo que decirles que todos los pedidos hechos al ministro van cumpliéndose uno a uno. Tenemos un subsidio para el área industrial que es parte del trabajo hídrico que nos faltaba completar. De esta manera vamos a ver más plasmado un paso adelante en ese lugar. Y también un grupo de productores tamberos van a poder continuar con su tarea gracias a esta inversión provincial”.

Por su parte, Mauricio Caussi dio cuenta de las gestiones que vienen llevándose adelante desde hace más de 4 años para la consolidación del Área industrial Mixta de Esperanza: “Mucha gente pedía tener un parque industrial. Se inició un expediente en 2017 para ello. Viajamos muchas veces a Buenos Aires para intentar contar con la colaboración de los gobiernos nacionales pero volvíamos siempre con las manos vacías. Cuando asumimos la gestión provincial, logramos un crédito y un pequeño ANR para iniciar la obra pluvial que estamos terminando ahora. Lo primero que hicimos fue reflotar el Fopropi para la obra eléctrica que se pudo concretar sumando un préstamo de la EPE. Y ahora, cada vez que pasamos por la ruta, vemos más de 20 empresas que ya se están radicando, y es un verdadero sueño cumplido”.

Finalmente, el esperancino Víctor Sarmiento destacó el nivel de cooperación entre representantes de la gremial empresaria y autoridades públicas: “Algunos quisieron desplomar el sueño de este parque industrial. Esto tiene que darnos alegría. Bienvenidos todos los aportes. No podría ser posible si no entendemos que tiene que haber articulación entre el sector privado y el público. Tenemos que entender que acá no hay división entre agro e industria. Este gobierno tiene la visión de integrar ambos sectores”.

LA VOZ DE LOS PRODUCTORES

Estuvieron presentes en el acto representantes de la producción tambera e industrial de toda la región. Entre ellos, René Neder, miembro de la Cooperativa de Tamberos El Molino, quien manifestó: “Veníamos de problemas en nuestra cooperativa porque se nos han ido los productores más importantes por tentación de las grandes empresas. Por eso los pequeños productores nos hemos agrupado y hemos acudido a las autoridades públicas para que nos den una mano, y hoy vemos concretada la solución a nuestras necesidades. Agradecemos a todos los que han trabajado para que esto sea posible”.

Mientras que Rubén Wohr, presidente del Área Industrial Mixta, destacó el nivel de inversión que genera la puesta operativa de este espacio: “Con una ocupación del 50%, la sola construcción de los galpones implicaría una inversión de 6,5 mil millones de pesos. Además, en este sentido, los créditos de Construyendo Industria que ofrece la Provincia son una herramienta muy importante. Ya hay 4 empresas esperancinas en condiciones de tomarlas y podrán hacer su inversión aquí. Apostamos a la industria, somos fieles defensores, ya que la mejor inversión social es crear trabajo”.

LEY DE CONECTIVIDAD

En el encuentro entre autoridades públicas y productores, hubo tiempo para celebrar la reciente aprobación de la Ley de Conectividad. En este sentido, el ministro Costamagna dijo: “Con esta Ley tendremos la posibilidad de tener conectada a nuestra provincia para producir, para educar, para resolver temas de salud y seguridad. Es una herramienta que está a disposición para empezar a ejecutarse”.

Víctor Sarmiento destacó la necesidad de contar con servicios de conectividad en todo el territorio provincial: “Cuando desarrollamos un crecimiento industrial para prepararnos para la Industria 4.0 nos encontramos con una problemática: no hay conectividad en la provincia de Santa Fe. Nos pusimos a trabajar en conseguir la aprobación porque estaba a dos meses de caerse el estado parlamentario tras la aprobación en senadores. ¿Cómo vamos a tener Industria 4.0 sin conectividad? ¿Cómo no van a migrar los jóvenes a las grandes ciudades si no están garantizadas las condiciones mínimas?”.