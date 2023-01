Provincia despidió a trabajadores de la Agencia de Seguridad Vial

Son 22 trabajadores contratados que prestaban servicio en la sede de Santa Fe desde hace tres años y medio. Los despidos se hicieron efectivos este martes.

Finalmente y pese a las medidas de fuerzas realizadas, este martes se hizo efectivo el despido de los 22 trabajadores que estaban contratados desde hace tres años y medio en la sede Santa Fe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y cuyos contratos vencían a fin de año.

«Se confirmó lo que no queríamos, que fue el despido de los más de 20 compañeros con el agravante de que si bien ellos iban a seguir viniendo, les informaron a través de un mail, que no tiene ni una firma, que dejaban de prestar servicio en la Agencia», manifestó Rocío Medina, delegada de ATE.

Por otra parte, Rafael Rodríguez agregó: «Se les informó que estaban desvinculados de la planta y realmente los trabajadores de planta nos encontramos con una gran incertidumbre, porque como explicamos estos 22 chicos eran vitales para la operatividad rutinaria del organismo. Por el momento estamos esperando directivas por parte de las autoridades, quienes nunca abrieron un canal de diálogo o comunicación para ver cómo seguimos nosotros con nuestro trabajo».

Por último Medina afirmó: «Avisamos a los gremios tanto de ATE como de UPCN la situación que estamos viviendo los trabajadores y a la espera de que vengan para saber qué acciones tomar, porque no sabemos cómo seguir actuando».

Telegramas de despidos

A finales del mes de noviembre comenzaron a llegarles telegramas de desvinculación a un importante número de trabajadores contratados de la APSV. «Estamos hablando de 22 personas que el 1 de enero quedarán en la calle desvinculados de la Agencia luego de prestar servicio, en muchos casos, desde el año 2018, habiendo ingresado en primera instancia por régimen de pasantías y luego contratados», contó a UNO Santa Fe una de las trabajadoras de la APSV.

Por su parte, desde ATE, indicaron que el problema se originó a partir de los fondos coparticipables que se habrían dejado de redistribuir para llevar adelante el convenio Acara por el cual estaban contratados desde 2018 (ingresaron durante la gestión anterior del gobernador fallecido Miguel Lifschitz). Ese personal ingresó por medio de becas universitarias (pasantías) y luego continuó prestando servicios por medio de este contrato desde 2022 hasta el 31 de diciembre de este año.

Qué dijeron los funcionarios

Por su parte, el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo, aseguró a este grupo multimedial que «la Agencia no tiene poder de decisión para dar de baja o alta los contratos de estos trabajadores, puesto que eso depende de los estamentos burocráticos del Estado. Y sobre todo, de partidas presupuestarias de organismos nacionales».

«Los ingresos los decide cada gestión, nosotros recibimos contratados de la gestión anterior y los tomamos como tales, pero si la Vialidad Nacional no hubiera dado de baja esos vínculos los hubiéramos renovado sin problemas; no soy yo quién decide quien debe continuar o dejar el puesto de trabajo. Entiendo que cada cual defiende su trabajo, pero no es esa la situación en este caso», aseguró Aymo.

Publicado por Diario Uno