Provincia anunció asistencia financiera para sectores productivos y clubes que no pudieron abrir

«Dispusimos el congelamiento de tarifas, que abarcan agua y luz, la decisión de que no se corte el servicio por falta de pago», recordó Frana y destacó que «las micro, pequeñas y medianas empresas y demás beneficiarios no van a sufrir ningún tipo de devengamiento de intereses por el período de marzo a septiembre».

«Para esto vamos a disponer en los próximos días, cuando este instrumentado el decreto, una inscripción on line en la página web de la provincia, para que los sujetos alcanzados por esta asistencia económica, que va a ser un aporte no reintegrable, completen algunos requisitos, que luego vamos a corroborar y organizar un padrón definitivo», concluyó Costamagna.

El ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, comentó que actualmente, la actividad económica en la provincia «presenta una ocupación del orden del 75%, no obstante, quedan todavía un sin número de actividades que hasta la fecha no han tenido ningún tipo de movimiento», detalló el ministro; al tiempo que destacó la importancia de atender «la situación de los clubes, que tienen una importancia significativa en este momento para sostener el tejido social, y que van a ser el eje para la futura inclusión social que necesitaremos cuando salgamos de esta pandemia».