Provincia adeuda fondos de ley de todo el 2020 a la Federación de Bomberos

“Se está tratando de llegar a un acuerdo porque obviamente por ahora los gastos los cubre la Federación pero no se sabe hasta cuándo, y además esto viene también de la mano de un reconocimiento a los bomberos que ya tienen más de 25 años de servicios, con 50 años de edad, y que en noviembre del año pasado se cortó y hubo quienes no pudieron cobrar nada”, agregó.

Destacó asimismo que “ no se trata de subsidios ni dádivas sino de fondos que corresponden por ley, pero que hasta el momento no se está cumpliendo ”.

Ante ello, contó que “hubo muchas reuniones desde la Federación con las autoridades de la provincia para que se trate de regularizar la situación y no pase a mayores porque los días y los meses pasan, y todavía no hubo ninguna respuesta”.