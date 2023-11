Provincia abre la inscripción para el ingreso a la Policía

El cupo es de 1800 policías y el proceso será online desde mañana lunes y hasta el 8 de diciembre. Los egresados se sumarán a la fuerza policial con el título de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con Orientación Policial.

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, abre una nueva convocatoria para el ingreso de 1.800 aspirantes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con orientación Policial, ciclo lectivo 2024-2025. Los egresados se sumarán a las filas de la Policía de la provincia de Santa Fe con el grado de Suboficial de Policía, Escalafón General-Subescalafón Seguridad.

Las inscripciones estarán abiertas entre mañana lunes 20 de noviembre y el 8 de diciembre y los interesados podrán anotarse a través de la página web del Instituto de Seguridad Pública (ISeP): www.isepsantafe.edu.ar.

La tecnicatura es una carrera de tres años y los dos primeros son de cursado presencial en las ciudades de Reconquista, Rafaela, Recreo, Rosario y Murphy. Una vez finalizado y aprobado el segundo año, se obtiene el título intermedio provincial de Auxiliar en Seguridad, que permite ingresar a la Policía de la provincia de Santa Fe. Además, los cadetes obtienen el título nacional de Agente de Calle. Luego de haber prestado dos años de servicio efectivo en la Policía, deben cursar y aprobar el tercer año para graduarse de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

Los requisitos

Ser argentino, nativo o por opción

Tener entre 18 y 28 años de edad a la fecha de incorporación.

Tener título Secundario o Polimodal completo (excluyente, sin adeudar materias a la fecha de la incorporación), el mismo deberá estar registrado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes al Escalafón General, Subescalafón Seguridad de la Policía de la Provincia de Santa Fe, debiendo superar los exámenes psicológicos y médicos de

ingreso.

No haber sido condenado por la justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta.

No encontrarse procesado por la justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecte su buen nombre y honor.

No ser empleado de la Administración Pública nacional, provincial, municipal y/o comunal.

No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la Administración Pública nacional, provincial, municipal y/o comunal.

Presentar la documentación necesaria en la forma y plazo que se establezca.

Para la incorporación

Haber cumplido con el Proceso de Selección.

Haber obtenido un orden de mérito que permita ser considerado dentro de las vacantes que se determinen.

Haber obtenido y presentado su título Secundario definitivo y registrado en el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Haber obtenido el apto médico definitivo en caso de haber resultado “condicional” en la Junta Médica.

Firmar un contrato de beca, previa aceptación voluntaria del Reglamento de Alumnado del ISeP.

Presentarse en el ISeP en la fecha y con los elementos requeridos para su incorporación.

Junto al formulario de inscripción deberá adjuntarse el total de la siguiente documentación (de carácter excluyente):

a) Constancia de inscripción firmada por el postulante.

b) Original y fotocopia legalizada del DM, anverso y reverso de DM tarjeta.

c) Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento.

d) Fotocopia legalizada del certificado final de estudio secundario o constancia de título en trámite, registrado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, el cual deberá ser entregado el día del ingreso.

e) Certificado de domicilio, original (debe tramitarlo en la comisaría de su zona o en el distrito municipal más cercano).

f) Foto color 4×4, 34 perfil derecho, fondo celeste. Al presentar la documentación completa la inscripción será “confirmada”.

El formulario de inscripción y la documentación presentada tienen carácter de “declaración jurada”. Cualquier falsedad incurrida en los mismos será causal inmediata de separación del proceso de selección.

Asimismo, a lo largo de todo el proceso de selección se considera notificación fehaciente y suficiente la publicación en la página web del Instituto de Seguridad Pública de la Provincia (www.isepsantafe.edu.ar) de listados, turnos de exámenes, identificados los postulantes con el número de legajo de inscripción (N.L.I.).