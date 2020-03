Proponen medidas para proteger a monotributistas, pymes y el empleo formal

Por otra parte, el proyecto incluye sumar a la excepción “a los monotributistas, de las categorías A a la D. Son los pequeños emprendedores, que desarrollan su propio proyecto productivo con mucho esfuerzo y dinamizan así la economía. Ellos hacen un gran esfuerzo por salir adelante y no pueden seguir pagando si no facturan nada”.

You may also like