Propietarios de gimnasios y alumnos se movilizaron para pedir la apertura

A veces las autoridades se encierran en resoluciones y decretos para no resolver nada y otras veces se alinean los planetas y llegan las respuestas. A todos los presentes les quedó claro que deberán esperar la siguiente fase del aislamiento que no está confirmado que comience el 25 de mayo.

Cuando la reunión terminó explicaron que las autoridades se desligaron de la decisión y que se comprometieron a pedir la apertura para después del 24 de mayo. En caso de no lograrlo -aseguran- gestionarán una ayuda económica para los que hoy no pueden pagar alquileres por sus instalaciones.

Pasados pocos minutos del encuentro, tres representantes de los gimnasios fueron convocados para participar de una nueva charla con las autoridades. El martes ya les habían explicado desde el municipio que ellos no pueden habilitar actividad física en esta fase del Aislamiento Social, pero no pudieron detener la protesta cuyas imágenes también ya superaron las fronteras de la ciudad.

Estuvieron presentes vecinos de todas las edades, se manifestaron batiendo palmas, sin gritos, sin banderas, solamente exteriorizando la preocupación de lo que viven. El Estado no los deja trabajar y por el momento no les brinda ayuda .