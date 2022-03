Propietario de un country pide no pagar impuestos municipales por seis años

Argumenta la solicitud de su excepción en las obras realizadas y que la recolección de residuos la realizará el consorcio. Martín González le pide al Concejo Municipal que por seis años no le cobren tasa municipal a los 184 lotes de su desarrollo inmobiliario denominado «El Pirincho Aerocountry».

En la última sesión del Concejo Municipal ingresó una nota donde el empresario inmobiliario Martín González le solicita al poder legislativo tramite la exención del pago de la tasa general de inmuebles por el término de 6 años (seis) de su macizo inmobiliario subdividido que tiene el nombre comercial de «El Pirincho Aerocountry».

Si bien el desarrollo inmobiliario ubicado en el kilómetro 72 de la ruta 6, al norte de Paso Vinal, no se encuentra en zona urbanizada de Esperanza; apoyado en una ley provincial que habilita estos emprendimientos, se construye al Oeste de una pista de aterrizaje un barrio privado con 184 lotes a los cuales se les brinda infraestructura de servicios.

La construcción de una planta potabilizadora de agua, otra impulsora de líquidos cloacales, un sistema de desagües pluviales y las instalaciones de servicios eléctricos de manera subterránea, se adecúan a las normas vigentes para cualquier loteo que se encare por estos días en la ciudad de Esperanza. El empresario le incorporó la proyección de un lago artificial, canchas para practicar deportes y seguridad privada, elementos que buscan brindar servicios no gratuitos para quien ingrese a ese condominio.

Todo macizo de terreno cuyo plano de subdivisión es aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia, comienza a tributar a los diferentes estamentos del estado pero sin dudas es una novedad para la ciudad la construcción de su primer barrio privado. Argumentando que el barrido y la limpieza del predio así como la recolección de los residuos los realizará el empresario y no el municipio, González solicita que no le cobren la tasa municipal por el término de seis años.

La única manera de lograrlo es con una excepcionalidad que habilita una ordenanza específica o bien con cambios que se puedan introducir en la próxima ordenanza tributaria. Por ello el empresario argumentará su situación y en caso de habilitárselo desde el Concejo y la Intendencia, estarán otorgándole una excepcionalidad que para el propietario será justa pero para el resto de los empresarios inmobiliarios será considerado como un privilegio.

En Hacienda se enteraron por los medios

Consultado sobre la solicitud del empresario el secretario de Hacienda de Esperanza, Luciano Rezzoagli, dijo que “a mí ese pedido todavía no me llegó” pero reconoció “hay vecinos que utilizan ese argumento, de no pagar impuestos porque el municipio no recolecta los residuos”.

Ante eso, afirmó que “tanto la recolección de residuos como el riego son elementos adicionales que si no se realizan no se cobran, están en cero; pero la zonificación ya genera mediante una formula un pago determinado de TGI, que no tiene que ver con que se quite o no la basura de la puerta sino que se cobra adicionalmente como ítem distinto”.

Advirtió que “acá lo que habría que ver es si hay algún interés comunitario, si hay alguna labor de desarrollo que interesa a la comunidad y que el Concejo en este caso, como receptor del pedido, le da algún tipo de acompañamiento pero estas ya son decisiones políticas, no técnicas”.

“La tasa tiene un ítem que es el tema de la zonificación y el cálculo de la fórmula más los servicios, entonces si el servicio de barrido o de riego no se realizan o la basura no se recoge porque lo van a hacer de forma privada, ese ítem va a quedar en cero. Pero eso no quiere decir que la tasa esté en cero porque la superficie de zonificación por supuesto que generará una deuda tributaria”, explicitó.

Y aclaró que “puede haber exenciones que tienen que ver con cuestiones de interés comunitario, capacidad económica, y otras particularidades que se deberán debatir y analizar si forman parte de la legalidad. Fuera de la legalidad, no hay nada”.

Detalle político

No es menor el detalle político de haber iniciado esa tramitación por el Concejo Municipal hoy terreno político de dominio opositor. Allí manda el fascendinismo con dos concejales que le pertenecen (Cammisi y Müller) y dos que ahora travestidos obedecen (Puig y Bonvín). El nuevo tandem ya no oculta la intención de llegar al poder municipal en la era post Meiners con cualquiera de los cuatro concejales.

¿Alguien supone que un pedido de esas características se realiza sin diálogo previo? ¿Hay algún tipo de acuerdo entre ese sector político y el emprendimiento en cuestión? La respuesta a estas preguntas podrían llegar en los próximos meses con la tramitación de esta excepcionalidad en el poder legislativo local.