Prohibieron un alcohol etílico y un limpiador líquido desinfectante

Tras las consultas pertinentes, se pudo detectar que no se “halló ningún producto cosmético inscripto que responda a esos datos identificatorios” y se informó que “en el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) el N° 020034550 que se consignaba en el rótulo no corresponde a ningún establecimiento habilitado ante la ANMAT bajo el rubro cosmético”. Además, no contaba “con habilitación sanitaria nacional para el rubro cosmético”.

Frente a ello, la administración sostiene que “desde el punto de vista sanitario, se trata de productos ilegítimos, que declaran datos no veraces en su rotulado y que se desconoce su efectivo origen y composición, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo alto para la salud de la población teniendo en cuenta el contexto actual de uso de este tipo de productos destinado a la higiene y sanitización”.