Profesionales de la construcción rechazan la tala indiscriminada del microcentro

“En esta ciudad donde todos nos conocemos no se puede trabajar de espaldas a los ciudadanos, y desde el punto de vista de los profesionales de la construcción no podemos estar al margen de estos acontecimientos. Queremos tener una participación mucho más activa y no podemos dejar pasar estas cosas”, resumió.

Asimismo, opinó que “el Estado debería administrar correctamente los recursos, no proyectar cuestiones que son negativas e in necesarias, debería haber un proyecto paisajístico, hay especialistas en una Facultad de Agrarias de renombre nacional en la ciudad y se pasan por alto. Para esto hay que consultar a la gente que sabe, a los especialistas”.