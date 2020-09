Productores reclaman por deterioro en rutas de Las Colonias

Consultado por las respuestas de las autoridades ante el reclamo, el productor analizó: “En este país siempre lo urgente termina pasando por encima de lo importante y con todo este tema del Covid evidentemente hay cuestiones que pasan a segundo y tercer plano, y hoy hacer un pedido por estas cuestiones no se tiene tanto, sobre todo porque no es periodo de cosecha”.

You may also like