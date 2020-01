Productores autoconvocados advierten a entidades: «no podemos ser cómplices»

El parte, que firman decenas de referentes de todo el país, ratifica la posición definida en cientos de asambleas locales llevadas a cabo a lo largo de los últimos 11 años (desde el estallido por la 125 de 2008) y las cuatro nacionales en Monte Maíz, Santa Fe y dos veces en Salto: “ni retenciones, ni segmentación, ni desdoblamiento cambiario; ninguna forma de estatización del comercio agropecuario; ni subsidios ni compensaciones que condicionen al único sector económico que no ha sido clientelizado aún”. Bajo este modelo, afirman, Argentina devino en un país de “Europa del Este antes de la caída del muro (pero sin seguridad, sin educación y millones que no trabajan)”.

