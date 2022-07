Problemas en el turismo con la situación del dólar, la inflación y los coletazos de la pandemia

La titular de la agencia Marbella Viajes, Daniela Chiabrando, describió la problemática que atraviesa el sector ante las dificultades de la economía argentina, y brindó un pantallazo de la situación en estas vacaciones de invierno.

En diálogo con la CSC Radio, Chiabrando mencionó que el sector “viene de dos años muy duros en los que estuvo prohibida por la pandemia y ahora con los dichos de la nueva ministra (de Economía) que estuvieron fuera de contexto al considerar que el turismo afecta a las fuentes laborales, lo que demuestra que no tiene ni idea de lo que está diciendo”.

Opinó que “ella es una funcionaria que debería hacer su trabajo en vez de estar de comentarista” y planteó que “el turismo representa el 10% del PBI (Producto Bruto Interno), es decir de la riqueza del país, y de ese 10%, el 9% representa el trabajo que brinda el turismo en sí”.

En tal sentido, sostuvo que “el escape de dólares al exterior, no va a ser por el turismo porque de los 44 millones de habitantes que somos en Argentina, solo un 1% aproximadamente hoy puede viajar al exterior, y además generalmente los viajes que se comercializan son all inclusive es decir que ya tienen todo pago y el turismo no gasta mucho en el exterior”.

Explicitó asimismo que “el turismo receptivo está ligado íntimamente al turismo emisivo porque si hay trabas para salir del país, a las compañías aéreas no les conviene tener rutas que sólo vengan, porque sus aviones vuelven vacíos”. Y agregó que “además, el 75% de lo que se paga por un viaje al exterior son impuestos, que los recauda el gobierno”.

Por otra parte, comentó: “Cuando salió el nombramiento de la nueva ministra, los operadores se comenzaron a resguardar y no aceptaban pesos para el pago de servicios al exterior y hubo dos días en que sólo aceptaban dólares. En la pandemia salió una resolución del Banco Central que si se giran dólares al exterior, cuando los querés repatriar el Banco Central te devuelve pesos al cambio del día, con lo cual nadie va a querer pagar algo en dólares”.

De todos modos, resaltó “hoy por hoy los operadores están recibiendo pesos para pagos de servicios al exterior, y ahora está muy grande la brecha entre el dólar blue y el dólar turista, entonces todavía conviene pagar en pesos”. Acotó que “los viajes al exterior se cotizan en dólar y pesos al cambio del día, y es un trabajo diario de cambiar el valor del peso como pasa en todas las mercaderías, así como también hay una lucha diaria con alguna compañías aéreas que cada hora están cambiando las tarifas”.

En cuanto a las ventas, sostuvo que “por suerte la gente sigue consultando”. “En 2017, 2018 y hasta el 2019 hubo mucha venta al exterior, luego vino la pandemia y este principio de año pintaba muy lindo con gente que estaba consumiendo servicios al exterior y estábamos reprogramando todavía lo del 2020, porque hay gente que aún no ha podido viajar”, señaló.

En este contexto, comentó que “en Londres y Alemania están desbordados los aeropuertos por la cantidad de gente que hay en los aeropuerto y porque en pandemia hubo muchos despidos de personal y no hay gente para trabajar en los mostradores y en las compañías”. Agregó que “otra situación que nos afectó es que Cubana de Aviación levantó su ruta operacional desde julio a octubre, y no hará más el servicio La Habana-Buenos Aires con lo cual todos esos pasajes vendidos se deben devolver o reprogramar”.

Como conclusión, mencionó que “todavía le cuesta a la actividad a nivel mundial recomponerse de la pandemia, y encima que en Argentina se pongan estos cepos hace que estemos muy golpeados”.

El turismo en el país

Consultada por el turismo interno, Chiabrando dijo que la nueva etapa del PreViaje “viene muy lento, no se conocen muchos detalles ni hay posibilidades de inscripción; supuestamente será para viajar entre el 15 de septiembre y fines de noviembre”. “Lo que sí se sabe es que no se puede pagar en efectivo, debe ser con tarjeta de crédito o transferencia bancaria”, acotó.

Comentó que “a nivel nacional, hay consultas pero en general se está esperando el PreViaje” mientras que “para las vacaciones de invierno se vendieron viajes a Mendoza, Bariloche, Noroeste, y Carlos Paz”. “También hay algunos viajes internacionales vendidos y me llamó la atención que hay varios viajes vendidos para el feriado de agosto dentro de Argentina”, apuntó.