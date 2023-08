¿Privatizar el Conicet? Fuertes críticas a la propuesta de Milei

«La ciencia y la tecnología son soberanía», dijo la titular del organismo Ana Franchi. Los desarrollos logrados en la pandemia, el temor a una vuelta al pasado y a una nueva fuga de cerebros.

«¿Qué país desarrollado no apuesta al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a innovar?», respondieron referentes del sector de ciencia y tecnología sobre las ideas del libertario.

El plan de ajuste del Estado que impulsa el candidato a Presidente Javier Milei en caso de que resulte ganador en las generales de octubre o en un eventual balotaje en noviembre llega a extremos sorprendentes. Al programa del libertario no escapa la reducción de ministerios, el sistema de voucher para educación y salud y, ahora, la privatización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Cuando en el mundo se coincide en la importancia del desarrollo de estas áreas, vitales para la vida de las personas pero también para la economía de un país, Milei sostiene que el Conicet debe «quedar en manos del sector privado».

Las respuestas no se hicieron esperar y llegaron, precisamente, desde el propio organismo que tuvo un desarrollo notable hace apenas unos pocos años, durante la pandemia por Covid-19.

La presidenta del Conicet, Ana Franchi, aseguró que «la ciencia y tecnología son soberanía», y que «no hay país desarrollado que no invierta». «En la pandemia, el Conicet desarrolló en un mes y medio kits de diagnóstico en la Argentina y creó el kits de barbijos que se exportó, y gracias a eso entraron divisas; generó insumos de todo tipo que sirvieron acá y en el mundo. La ciencia y la tecnología son soberanía, no me imagino un país desarrollado que no invierta en ciencia y tecnología», indicó la científica.

En este sentido, amplió que el desarrollo científico inicial «está en el Estado» y explicó que el trabajo de los científicos del Conicet «impacta en nuestras vidas todos los días».

Estas declaraciones fueron luego de que el candidato presidencial sostuviera que los científicos del Conicet deberán «ganarse el pan con el sudor de su frente», y que sólo serán exitosos «sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad».

«Nuestros investigadores trabajan con grupos de riesgo, mejorando la calidad de vida. En un futuro incierto tras el desarrollo de la inteligencia artificial vamos a necesitar gente capacitada», amplió Franchi.

Además, explicó que esta gente capacitada proviene de «las universidades públicas de todo el país» y se preguntó: «¿Vamos a darles un pasaje a Ezeiza a los científicos para que se vayan?».

«Tenemos gente formada en el Conicet que trabaja en muchos lugares, como Vaca Muerta y sectores del agro, son empresas que aportan al Estado y al desarrollo del país», concluyó.

Para Filmus, hay «ignorancia»

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, aseguró que Milei, «muestra una ignorancia enorme y la vocación colonial de su proyecto de país», en respuesta a su propuesta de eliminar esa cartera y dejar al Conicet «en manos privadas».

«Lo que no produce nuestra gente hay que comprarlo afuera y, cuando uno compra, la mayor parte de los recursos se van del país. Los países que él debe admirar y que llama libres son los que más invierten en ciencia y tecnología», afirmó Filmus. El funcionario admitió que no le llamaron la atención las declaraciones de Milei pero remarcó que, con ellas, demuestra «un desconocimiento total del área» y de las estadísticas. «Hay que decirle que el año pasado la tercera exportación de la Argentina fue de economía del conocimiento: 7.000 millones de dólares», apuntó.

Filmus agregó que «es el Estado el que, a través de organismos muy similares al Conicet y a ministerios de Ciencia y Tecnología, invierte fuertemente sabiendo que esa inversión pública también tracciona la privada».

«Hoy los países del mundo pelean su desarrollo y competitividad a través de la ciencia y tecnología», subrayó.

Además, añadió que «la Argentina invierte muy poco» en estas áreas por lo que «ni siquiera es un argumento el tema del ajuste» ya que solo se destina el 0.31 por ciento del PBI.

«Es un tema de fondo. Me gustaría saber en que país del mundo no se ha desarrollado, crecido y generado trabajo y soluciones para su gente sin el papel de la investigación. Nosotros articulamos inversión privada y pública para una Argentina más productiva y para que no haya que rezar que no haya sequía como único camino para tener dólares», completó Filmus.

Para Salvarezza es «volver al pasado»

También se pronunció sobre las declaraciones del libertario el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, quien sostuvo que privatizar el Conicet es «volver al pasado, a los años 90» y consideró que es el «Estado el que debe dinamizar la investigación científica».

«Ya sucedió durante la gestión de (Mauricio) Macri, en la que se rebajó el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría, pero ahora Milei habla de privatizar el Conicet, y con esto lo que hace es exhumar viejas propuestas de los 90, es decir volver al pasado, pero en pleno siglo 21. ¿Qué país desarrollado no apuesta al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a innovar?», sostuvo.

Además, el ex ministro de Ciencia y Tecnología destacó que «el principal emprendedor en el área de la ciencia es el Estado, o sea el que va a riesgo y el que invierte en políticas innovadoras y en tecnologías disruptivas».

«Luego, el sector privado transforma ese conocimiento en un bien comercial, pero sin el apoyo del Estado no habría conocimiento», agregó el científico.

En ese sentido, Salvarezza precisó: «No hay ninguna duda de que, en el caso de que Milei sea elegido presidente, volvamos a tener una fuga de cerebros».

Y enumeró: «La comunidad científica ha vivido varios éxodos: en la dictadura, en los años 80 y 90 y durante la gestión de Macri, en la que tuvimos un desaliento muy importante».

«Aunque lo que propone Milei ahora es peor porque no se trata solo de desfinanciar sino de privatizar el Conicet, es decir un organismo de ciencia que tuvo mucho reconocimiento por parte de sociedad durante la pandemia», concluyó.