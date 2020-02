Prisión preventiva para la madre y el padrastro de un menor de edad que se quitó la vida en Reconquista

A la progenitora de la víctima le atribuyó dos hechos ilícitos. Por uno de ellos le endilgó la autoría de abandono de persona doblemente agravado (por resultado de muerte y por haber sido cometido por la madre contra su hijo), en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad doblemente agravada (por mediar violencia y amenazas y por haber sido cometido en la persona de un individuo a la que se le deba respeto particular) En tanto, por el otro hecho ilícito, le imputó la autoría del delito de impedimento de contacto de menores con su padre no conviviente agravado (por tener el niño menos de 10 años)

