Principio de incendio en Escuela Normal: “Los padres se harán cargo de la reparación”

En la jornada del lunes, un alumno de la Escuela Normal de Esperanza provocó un incendio debajo del piso de una de las aulas lo que provocó gran alarma en la institución, que debió ser evacuada. El fuego se pudo sofocar gracias al accionar de docentes y preceptores que accionaron los matafuegos pero también debieron actuar los Bomberos Voluntarios.

Las autoridades de la escuela, Cristina Álvarez y Ana Huerta, agradecieron “al personal que actuó con premura” y comentaron que la situación pudo controlarse gracias “a que preceptores, docentes y directivos hacen capacitaciones para responder frente a la emergencia”. “La forma de responder y la solidaridad con la que se actuó en el momento fue para agradecer y también a los bomberos que actuaron rápidamente y colaboraron incluso sin saber con certeza cuál era la situación”, señalaron.

Huerta afirmó que el incendio “no fue grave, no hubo víctimas humanas, no hubo lastimados ni heridos, pero sí daños físicos porque los estudiantes inician una situación de fuego debajo de los pisos flotantes aunque no se prendió el aula porque se procedió desde el interior de la escuela utilizando los matafuegos, pero eso generó mucho humo”.

Por otra parte, mencionó que “se dialogó con las familias para ver qué estaba sucediendo, todas las medidas y resoluciones se hablan primero con Supervisión, es decir que no se toman de manera autónoma desde la institución, y este martes se citó a las familias para ver cómo seguir”.

De todas formas, en declaraciones a Play Televisión adelantó que “los daños materiales que se produjeron no están presupuestados, todavía no sabemos de cuánto dinero estamos hablando y estamos en contacto con gente que realiza este tipo de trabajos porque no hay mucho personal que lo haga en Esperanza, así que entre martes y miércoles se pedirán algunos presupuestos ya que la familia se hará cargo de afrontar este gasto”.

En relación con las sanciones que le pueden caber al estudiante, Álvarez aclaró que “no solamente hay que hablar de sanción sino de un proceso porque no se llega a esto naturalmente, ni es que se le ocurre a alguien en un momento repentino, esto está muy ligado a las redes sociales y a los desafíos virales que se están reproduciendo donde los chicos toman actitudes sin dimensionar el daño que pueden generar”.

“Por eso también ayer hubo una reunión de padres donde un profesional brindó una charla sobre grooming para alertar a las familias lo que está pasando con los chicos, qué pasa en las redes, cómo se viralizan estas cosas. Esto nos preocupa porque este tipo de cosas ocurrieron siempre, pero el problema es que ahora muchas veces los adultos no conocemos qué pasa en las redes y qué proponen las redes a realizar”, refirió.