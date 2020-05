Presos adentro y ciudadanos en paz: Conclusiones del cuarto plenario de Cambiemos

«También hemos visto estos días cómo el Gobierno se pone el barbijo ideológico y se ocupa antes por traer a médicos cubanos que no sabemos si son idóneos, pero no por dar soluciones de fondo a los más 10 mil argentinos que todavía están varados en el exterior (entre ellos rosarinos y santafesinos), a la seguridad de los vecinos o los conflictos que dejaron encenderse en los establecimientos penitenciarios», ampliaron.

«Es necesario pedir a los responsables más empatía con las víctimas y que apelen a soluciones más racionales que no impliquen un riesgo para quienes se animaron a denunciar a los delincuentes. Y así como montaron hospitales de campaña o centros de aislamiento, podrían preverse los mismos en los penales para que quienes deben estar adentro, se queden adentro y no haya excusas. La Nación y la Provincia deben evitar libertades masivas o domiciliarias sin control y el consecuente miedo en la gente», señalaron los dirigentes.