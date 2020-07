Presentan plan de auxilio para prácticas y entrenamientos deportivos amateurs

La medida impulsada por los diputados de Juntos por el Cambio abarca a monotributistas y/o de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). “En su mayoría estos emprendimientos deportivos son micropymes o entrenadores independientes y están en una situación dramática en cuanto a la afluencia de clientes y generación de ingresos. Muchos permanecen cerrados y una vez reabiertos pasará otro período en donde la gente no va a asistir a lugares cerrados por miedo a contagiarse, sumado a que muchos de sus usuarios van a tener que cubrir otras deudas prioritarias y que no van a poder pagar una cuota. Todo eso hace imprescindible contar con el apoyo del Estado”, argumentó Juan Martín.

You may also like