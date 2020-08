Presentan en el Concejo un proyecto contra la caza ilegal y el tráfico de aves

Analizó que “hoy la provincia de Santa Fe tiene más de 400 especies de aves registradas, y en un análisis rápido de la provincia, el Departamento Las Colonias tiene alrededor de 280 especies y en esta zona ya no existen los montes necesarios para la vida de estas aves con lo cual los volúmenes de estas especies son cada vez menores, por eso no es un capricho de algunos pocos el cuidado de la naturaleza”.

No obstante, planteó que “pensando en los comerciantes que en este tiempo de pandemia no la están pasando bien se efectuó una encuesta para medir realmente cual es la pérdida económica que existiría si se prohíben estos productos”. “Como resultado vimos que son elementos que se venden cada vez menos, con lo cual tienen un impacto muy pequeño en la económica, y por eso pensamos en comentarle al comerciante que hay otras alternativas que se pueden vender, como las cajas nido o los comederos”, refirió.