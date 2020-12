Preocupación por violentos robos en Avenida Circunvalación Oeste

Tras un despiste forzado una decena de personas atacaron violentamente a un conductor que se conducía por el lugar. La situación de inseguridad es repetida y en varias oportunidades vecinos de Esperanza y la región fueron víctimas de hechos vandálicos o robos. Las autoridades parecen no encontrarle solución al problema ni concentrar acciones preventivas.

Un conductor chocó en la Avenida Circunvalación a la altura de la zona del Hipódromo contra una piedra de mampostería, hizo un trompo y terminó desbarrancando.

En ese instante, fue abordado por un grupo de entre 8 y 10 personas que se lanzaron contra el hombre con palos y armas de fuego, robándole todas las pertenencias. El hecho ocurrió el lunes pasado y se conoció este miércoles.

En un principio, se atribuían los hechos a adolescentes de la zona y no pasaba de una rotura de vidrios, sin embargo, en los últimos días se sucedieron hechos que agotaron la paciencia de los vecinos de la zona.

Esto ha generado la preocupación de los vecinos, que detectaron sobre la calzada piezas de mampostería y piedras con las que atacan a los automovilistas. Principalmente, los episodios ocurren en horas de la tarde-noche cuando en la zona no hay iluminación.

Las autoridades parecen no encontrarle una solución al problema y no se observan acciones preventivas continuas. Algunos entienden que se trata donde no hay presencia policial y es «sencillo» forzar situaciones de robo.

La preocupación en nuestra ciudad se observa por los relatos de vecinos de nuestra ciudad que sufren intentos de robo o intentos para que se detengan tras actos vandálicos.

A tal punto llega la preocupación que en el Concejo Municipal, la edil Andrea Martínez, presentó un pedido a la Intendenta de Esperanza para que gestione ante el gobierno provincia de un mayor compromiso y acción de seguridad en ese sector de la ruta que es tan utilizada por los vecinos de nuestra ciudad. (Aquí proyecto presentado).

La trascendencia regional del último hecho que sufrió un vecino que vive en el Country Los Molinos motivará que seguramente reaparezcan los patrulleros en la zona por algunos días. El reclamo de la sociedad es porque la solución y el trabajo preventivo en el lugar, no es permanente.