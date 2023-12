Preocupación de UCoEs por la crisis económica y la proliferación de ventas ilegales

El dirigente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, reclamó controles y algún beneficio para el comerciante que paga impuestos. Fue muy crítico del actual rol de la Federación de Centros Comerciales y se refirió a las dificultades que afronta el sector ante la crisis económica general del país, la devaluación y la recesión.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Baigorria lamentó que “estamos en una época del ‘sálvese quien pueda’ y realmente el sector comercial es el más perjudicado con las nuevas medidas económicas; todo lo que es la variación monetaria, la cotización del dólar y demás ha favorecido a algunos sectores de la industria –sobre todo la exportadora- y a algún sector del campo pero la deflación, la recesión, la baja del poder adquisitivo y la licuación de los salarios, hacen que el consumo interno sea cada vez menos y a eso lo padece justamente el sector comercial, que es uno de los que más aporta en el país a través de los impuestos que paga”.

En ese marco, sostuvo que “Esperanza no escapa a la realidad del país, pero lo que vemos con mayor preocupación es el traslado de los problemas de otras localidades hacia Esperanza respecto de la venta informal y/o venta ilegal”.

“Los asociados de UCoEs nos plantean permanentemente la competencia desleal que hay entre quienes tienen un comercio, pagan alquileres e impuestos, que tributan si tienen un empleado, y la cantidad de ventas que hay por redes sociales o por avisos clasificados. No estamos nunca en contra de la posibilidad de trabajo de nadie, pero vemos con muchísima preocupación la instalación de gente copó la operatoria comercial con cosas informales, ventas de garaje, ferias clandestinas”, planteó.

Apuntó que “en Esperanza no hay control de la venta callejera, no hay fiscalización, no hay poder de policía por la cantidad de inspectores que se necesitan, y estamos a un paso de que la vente informal, ilegal, se transforme en la instalación de los famosos manteros. Y en épocas de crisis y de festividad, la gente se aprovecha porque Esperanza es una ciudad amigable para el que no tributa, no hay carteles de prohibida la venta ilegal en los ingresos de la ciudad mientras que en las demás localidades de la región sí los hay, y eso invita a que la gente se traslade a Esperanza a vender sus productos, sin pagar nada”.

Asimismo, marcó que “muchas veces hay gente de Santa Fe que viene con muy escasa mercadería y vuelve a Santa Fe en remise, lo que genera sospechas respecto de que no solamente vienen a vender”.

Críticas a Fececo y Billetera Santa Fe

Analizó también que “la competencia es cada vez más desleal y no se puede competir directamente” y criticó que “la Federación de Centros Comerciales (Fececo) no hace nada y deja mucho que desear porque cada planteo que hemos llevado nunca se trató y durante los últimos seis años se tratan siempre los mismos temas, hasta el momento nunca tuvo ningún resultado positivo”.

“No hemos conseguido ningún aporte favorable al sector nuestro a través de la Federación, todos los planteos que llevamos se diluyeron en el tiempo, son lógicos y el mismo comerciante lo pide, pero la realidad es que hay entidades y federaciones que se transforman más en un ápice de la política que en la representación de los derechos que deberían representar”, cuestionó.

En cuanto a la Billetera Santa Fe opinó que “deberíamos haber exigido que continúe ese programa mejorándolo, porque es una herramienta muy buena que fomenta el consumo, aunque es un rojo fiscal para la provincia”.