Preocupación de los madereros ante la pandemia: “La situación es caótica y preocupante”

El presidente de la Cámara de Industriales Madereros y Afines de Esperanza (CIMAE), Gustavo Mehring, se refirió a la crítica situación que atraviesa el sector en el contexto de la pandemia y aislamiento obligatorio.

En diálogo con la CSC Radio y EDXD, Mehring sostuvo que “la situación que están viviendo las empresas, tanto los fabricantes de muebles como las mueblerías, es muy caótica y preocupante porque las mueblerías que son las bocas de expendio de los productos finales no pueden trabajar, no tienen abiertas sus puertas y al no tener implementadas las ventas online, sin ventas no es posible seguir subsistiendo mucho tiempo”.

En ese marco, apuntó la preocupación respecto del sostenimiento de las fuentes laborales ya que “desde el 20 de marzo que se cerraron las puertas de fábricas y negocios, hubo muchas idas y venidas del gobierno prometiendo ayuda pero la realidad es que es muy poco lo que llega, igual en la parte financiera porque no tenemos el apoyo de los bancos, las entidades miran para un costado y se hace muy difícil acceder a los créditos; más la caída de las ventas y el corte de la cadena de pagos, son complicaciones que hacen que la situación sea muy difícil de llevar”.

Y lamentó que “los puestos laborales momentáneamente se están manteniendo pero sin dudas, si esto se alarga, lamentablemente habrá mucha pérdida de fuentes de trabajo”.

Al respecto, apuntó que “de los socios de la Cámara se trata de unos 3.000 puestos de trabajo directo, más los indirectos, y en Esperanza hay una masa de más de 1.000 empleos”. “Es un sector que tiene muchos empleos, y esto sólo en la región chica y si se traslada a otras partes de la provincia hay muchos más, más la industria forestal. Son muchos los puestos de trabajo que están en juego”, detalló.

Desde la CIMAE se está participando activamente con la Federación que nuclea a 28 Cámaras del país y que está haciendo sugerencias y pedidos concretos al Ministerio de la Producción de la Nación, se están efectuando gestiones con el vicepresidente del Banco Central solicitando créditos a tasa cero, con un periodo de gracia porque las empresas ya están endeudadas y si lo siguen haciendo a tasas altas lo que queda es, a corto o mediano plazo, la quiebra”.

“También se está tratando de que se solucionen todas las trabas que hay, por ejemplo en cuanto a las contribuciones laborales que no salieron con el 95% de descuento como se anunció, y se está pidiendo que realmente lleguen los beneficios que se anuncian”, sentenció.

Finalmente, reflexionó que “los esfuerzos de los industriales son muy grandes y la preocupación es más grande que nunca, y además el mayor capital que tenemos las empresas son nuestros empleados y vamos a hacer el esfuerzo hasta lo último para mantener las fuentes de trabajo no solo por los trabajadores y sus familias sino también porque las empresas cuando todo se reactive también los vamos a necesitar”.