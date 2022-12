Preocupación de comerciantes por el pago del bono de fin de año

El gobierno nacional anunció dos bonos de fin de año. Según la información oficial, uno de los bonos está destinado a los trabajadores registrados con salarios de hasta $185.000 y el segundo a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Respecto del bono de $24.000 para trabajadores en relación de dependencia: dirigido para quienes cobran salarios que no superan los $185.000 pesos, se pagaría aparte del Salario Anual Complementario (SAC) -conocido como aguinaldo-, está exento de Ganancias y estaría a cargo de las empresas privadas. Indicaron, además, que debe pagarse en una única cuota durante diciembre.

“Si bien se consideramos que más dinero en el bolsillo de la gente siempre es mejor, nos parece imprudente y autoritario por parte del Estado Nacional obligar a los privados a una erogación a pagar en diciembre, mes del que ya han pasado 15 días, y que, ni más ni menos, coincide con el aguinaldo”, destacaron desde Fececo.

Rechazo

Desde Fececo se ha planteado que considerando las bajas en las ventas registradas por los comercios en los últimos meses condicionadas por la falta de mercadería y el quiebre de stock por la escasez de insumos para su fabricación y las paradas técnicas por mantenimiento de las plantas industriales, “el sector privado no está en condiciones de hacer frente a esta exigencia arbitraria”.

A estos aspectos coyunturales de la economía nacional se suman el inminente pago del sueldo del mes de diciembre, del aguinaldo y de las vacaciones, por lo que asumir el pago de un bono atenta contra la rentabilidad de las empresas en general.

A nivel nacional, desde el Comité de Presidencia de la CAME indicaron que “nosotros estamos en paritarias e hicimos una revisión de paritarias en agosto pasado, y ahora este mes se van a abonar las actualizaciones hechas en ese marco. Además, durante los primeros días de enero, tenemos previsto reunirnos con los representantes del sindicato para acordar la última parte de la paritaria 2022, que sería para los meses de enero a abril 2023. Entonces teniendo en cuenta todos estos cumplimientos que se vienen haciendo desde nuestro sector, más las reuniones venideras para continuar la actualización, que haya un bono en el medio no nos parece apropiado, sobre todo teniendo en cuenta que hace cinco meses que las ventas han bajado”.

“Nos encantaría afrontar un bono -aclararon- y que nuestros empleados cuenten con ese beneficio, pero no podemos afrontarlo en este momento. Para el sector del comercio y los servicios de las empresas representadas en la CAME, no es un momento en el cual se pueda afrontar el pago de un bono”.

Por su parte, desde CAC expresan su honda preocupación por la medida, por considerar que perturba la necesaria planificación empresarial y que, al aplicar el mismo aumento a sectores que registran realidades claramente heterogéneas, provoca múltiples distorsiones. En esta línea, aboga por que los incrementos en las remuneraciones se pacten en las negociaciones paritarias sectoriales, en el convencimiento de que los consensos allí alcanzados -y en las eventuales reaperturas o revisiones acordadas entre las partes- son la mejor herramienta para conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las posibilidades de pago de las empresas de cada actividad.