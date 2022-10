Preocupa la situación de los cultivos ante la extrema sequía en la región

El presidente de la Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, brindó precisiones de la situación ante la sequía extrema que aqueja a la región.

En diálogo con la CSC Radio, Alonso sostuvo que “este es el tercer año consecutivo seco, con muy poca lluvia, y esto viene haciendo mella en los cultivos”.

Como ejemplo de esa afectación, mencionó que “se ha sembrado menos trigo del que era posible sembrar, y en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires los cultivos están en muy mal estado, y los cultivos de gruesa –especialmente el maíz- en esta zona tiene muy poca perspectiva porque está sembrado con el agua que está cayendo y ante la falta de más agua se complica la situación, sumando las heladas que se produjeron el fin de semana pasado”.

En este sentido, refirió que “los años secos son complicados para los productores, primero porque no se factura como se debería facturar en las empresas y esa renta que hay por el incremento de los comodities y los precios de los granos no la podemos capturar los productores porque no se ha podido sembrar”.

“Se ha sembrado mucho menos trigo y mucho menos maíz que son cultivos que requieren mucha lluvia, y encima hubo heladas en algunas zonas y días muy fríos que al maíz no le hace nada bien, máxime cuando hay muy poca agua en el suelo. Hay heladas que destruyeron por completo cultivos de maíz y de girasol”, reiteró.

En este marco, reclamó que “el sector no tiene interlocutores en el gobierno nacional y no se está haciendo nada por el futuro; hay muchos temas por charlar en la producción agropecuarias y hay que ir definiendo cosas a nivel provincial y nacional pero sin embargo no se hace nada desde los estamentos estatales sobre estos temas como ley de fitosanitarios, ley de agua y ley de suelo que están todavía sin reglamentar en la provincia de Santa Fe; que va a pasar con las exportaciones de carne, con las exportaciones de harina y aceite de soja, qué va a pasar con el nivel de retenciones”.