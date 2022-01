Preocupa la falta de transporte para beneficiarios del Centro de Día de AANE

Las obras sociales pagan poco y tarde por el servicio. Esta semana la municipalidad colabora con su transporte pero esa ayuda no sigue la semana próxima. Derecho vulnerado y retroceso en la atención terapéutica para los asistentes.

La coordinadora General de la Asociación de Ayuda a Niños Especiales (AANE), María Eugenia Aquino, comentó que “desde hace bastante tiempo tenemos esta dificultad debido a que los aranceles que se abonan para el transporte no satisfacen las necesidades de los transportistas lo que hace que en la ciudad hoy no contemos con un transporte que pueda llevarlos de manera particular”.

Ante esto, recordó que “se hicieron bastantes gestiones a través del PAMI y del municipio porque esto impide que los beneficiarios puedan asistir al Centro de Día” y valoró que “en diciembre el municipio con la combi para personas con discapacidad pudo hacerse cargo del traslado de unas 14 personas”.

No obstante, reconoció que estos beneficiarios “tienen su obra social, como PAMI, Incluir o IAPOS, por lo cual no correspondería que el municipio esté haciéndose cargo de este tipo de traslados porque debería cubrirlo las obras sociales, pero al no haber otra posibilidad en la ciudad es una instancia viable y posible”.

De todos modos, en declaraciones a Link TV adelantó que “la combi del municipio trabaja esta semana y ya no lo hará en las próximas tres semanas de enero, con lo cual volvemos a tener el problema y quedarnos sin traslado, lo que complica a los concurrentes porque se genera un retroceso en la atención terapéutica”. “Además se trata de un derecho vulnerado, que es un derecho adquirido por la ley 24.901 y las obras sociales deben cubrirlo pero hoy no lo están efectivizando”, advirtió Aquino y reiteró que “para las familias es un inconveniente porque no cuentan con el dinero para hacer el traslado de manera particular”.

En tanto, recordó que “el Centro de Día no es una escuela y por ello no cierra durante todo el año, y los beneficiarios hacen otro tipo de actividades de verano, tienen la piscina, y no se corta el trabajo”.

Finalmente, mencionó que mantuvieron una reunión “con concejales quienes presentaron un proyecto de Resolución que todavía no hubo ninguna respuesta y solamente sabemos, por una notificación fehaciente que llegó a las familias, que en las últimas tres semanas de enero la combi municipal no estaría prestando el servicio”.