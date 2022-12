Premio Jorge Sábato: “Es un reconocimiento a un sistema científico que brinda soluciones”, celebró Ortega

El titular de ICiVet Litoral y ex decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el investigador esperancino Hugo Ortega, valoró el reconocimiento que le otorgó el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

En diálogo con la CSC Radio, Ortega comentó que “se trata del premio Jorge Sábato que es un reconocimiento a actividades de vinculación y transferencia, que da anualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y reconoce actividades con impacto en el medio productivo más que actividades de investigación pura”.

Explicó que “aunque el premio es individual, sería imposible llegar a esto sin un apoyo y un equipo atrás como el que tenemos por eso, aunque me tocó a mí subir a recibirlo, lo considero como un premio colectivo a todo el equipo de trabajo”. “Es un premio basado en la trayectoria, no es por una actividad en particular; nosotros tenemos más de 25 años tratando de acercar las capacidades de la tecnología disponible hacia el medio que lo reclama, es tratar de brindar soluciones concretas a quienes lo necesitan”, señaló.

Remarcó que “es un reconocimiento a todo el equipo, es demostrar en parte que el interior también existe y que muchas veces no se ve; en este caso creo que la mayoría de los premios fue para el interior. Es un reconocimiento al trabajo muy grande que se hizo sobre todo en pandemia, todos los premios en el área de ciencia y de la salud fueron para grupos que participaron en actividades de pandemia, y eso es un reconocimiento a todo un sistema científico que se mantuvo activo y dio y sigue dando soluciones en el marco de esta emergencia”.

En ese sentido, Ortega mencionó que “hoy el IciVet Litoral cuenta con entre 100 y 120 profesionales, el centro de Medicina Comparada en particular tiene alrededor de 80 profesionales y es un equipo interdisciplinario muy grande que permanentemente está tratando de aportar un granito de arena para llegar con soluciones a quienes lo demandan, además de generar siempre conocimientos de frontera para ir moviendo lo que se conoce en diferentes áreas”.

Asimismo, apuntó que “el trabajo en pandemia fue una parte de todo lo que se hace, el Centro lleva realizados más de 2.000 protocolos en los 25 años de historia y relacionados a la pandemia habrán sido unos 20 protocolos, es decir que es un 1% de la actividad del centro que está asociada a la pandemia. Son muchísimas cosas: nuevas insulinas para diabéticos, nuevos tratamientos oncológicos, etc., hay muchísimas cosas que se hacen día a día que van más allá de la pandemia y vienen de antes de la pandemia”.

En cuanto a la infraestructura, admitió que “es una demanda permanente, en este momento estamos con un proyecto de ampliación en ejecución y esperando el financiamiento para su última etapa y tratando de dar un lugar adecuado y cómodo de trabajo a la gente, porque el trabajo en pandemia dejó en evidencia numerosos cuellos de botella y tratando también de incorporar nuevos equipamientos y nuevas capacidades”.

Puntualizó que “en cuanto al equipamiento está aprobado y a principios del año que viene estaría llegando equipamiento por alrededor de 700.000 dólares; se trata de un equipo único en Latinoamérica que nos permitirá ampliar capacidades en varias áreas”.

Asimismo, dijo que “la idea es ampliar el recurso humano siempre que sea necesario pero también la idea de los Institutos es formar recursos humanos que luego puedan ir a otras áreas e ir renovando los recursos humanos; no es ampliar por ampliar sino que se trata de consolidar nuevas áreas, generar nuevas capacidades y también que eso pueda ser aprovechado por otros lugares mediante el intercambio de investigadores”.

Finalmente, sostuvo que “en lo personal esto es algo muy importante, son muchos años de trabajo pero nunca solo, siempre con un equipo adelante, al costado, atrás, apoyando permanentemente y con nuevas ideas, y son quienes día a día nos mueven la vara un poco más arriba, nos hacen pensar cosas nuevas ir mas allá, buscar nuevos recursos y demás. Por eso el premio es más de ellos que nuestro. Por suerte, en el quipo somos varios líderes y estamos orgullosos de eso”.