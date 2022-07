Precios mayoristas: «Estamos sobre un volcán»

Lo afirmó Aldo Egesti, presidente de la Cámara Santafesina de Distribuidores Mayoristas, quien describió cómo la crisis afecta los precios de distintos productos.

La suba del dólar, la inflación, la renuncia del ministro de Economía son parte del difícil momento que la economía vive en el país y del cual no escapan distintos sectores que la componen y uno de ellos es el de los distribuidores mayoristas.

Aldo Egesti, presidente de la Cámara Santafesina de Distribuidores Mayoristas (Casadima) explicó que «estamos transitando momentos complicados en el sector. Si bien en forma lenta y paulatina nos vamos acomodando, persiste aún la incertidumbre de precios y el stock de productos. Si bien las entregas son normales por parte de los distribuidores a los comercios y no hay desabastecimiento, sí se da la remarcación de precios, que comenzó el mismo lunes tras la renuncia del ministro de economía cuando los productos aumentaron entre un 14 y 20 por ciento», confirmó.

«Si bien los productos que ofrecemos los integrantes de la Cámara son diversos, todos estamos atravesando más o menos la misma situación», dijo al mismo tiempo que hizo referencia con el tema precios y confirmó que «manejamos entre un 15 o 20 por ciento como máximo de suba pero hay que tener en cuenta que el pronóstico habla de otro aumento del 10 o 12 más, lo que hace que se produzca un sacudón importante».

En declaraciones a la Radio UNO FM 106.3 de Santa Fe, entendió que «estamos arriba de un volcán y no podemos pronosticar absolutamente nada de lo que pasará. Ni siquiera descartar nuevos aumentos de precios y no porque uno quiera, sino producto del aumento del dólar, la suba y falta de gasoil, distintos factores que lo que hacen es que la realidad sea complicada».

Por último comentó una situación que le ocurre de manera particular pero que no escapa a otros integrantes de su rubro «yo por ejemplo tengo proveedores que desde el 4 de julio no me atienden el teléfono, por lo cual no tengo lista de precios, no sé si tengo stock. Por supuesto que al cliente final y que vive de esto tengo que venderle el producto, pero no sé que a que precio comprar o no sé si gano o pierdo».

Fuente Diario Uno Santa Fe.-