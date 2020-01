Precios cuidados: Los lácteos más caros en la cuenca lechera que en Buenos Aires

Quizás varios de estos productos consignados en el listado de «Precios Cuidados» que se dio a conocer en las últimas horas, aquí en nuestra ciudad en supermercados no integrados al acuerdo puedan estar más baratos, pero esto no significa más que un reacomodamiento de precios, como se viene observando en las últimas semanas en las góndolas de todo el país.

