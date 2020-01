Pre Cosquín: Sólo un participante llevará el nombre de Esperanza a la final

RUBROS DANZA Pareja de Baile Tradicional: -Vazquez/Gigena – sede Jose C Paz -Zaragoza/ Ferreyra – sede Villaguay Pareja de Baile Estilizada: Doval/ Garcia – sede Esperanza Conjunto de Baile Folklórico: Riveros Luna Compañia de Danzas – sede San Juan Solista de Malambo: -Sergio Migan – sede Azul -Pablo Benitez – sede San Juan Conjunto de Malambo: -Ancestral – sede Jose C Paz -El Puñal Malambo – sede San Juan

