Potenciando la creatividad y ganas de participar de los peques, Fundación Innovar celebra la niñez

“En el contacto diario que tenemos con la enorme cantidad de mujeres y hombres que conforman la comunidad Innovar, ya desde hace un tiempo viene creciendo la expectativa por la manera de llevar adelante nuestra ya clásica celebración del mes de la niñez y basados en la enormes ganas de participación y creatividad que vemos tienen los más pequeños es que los invitamos a dejar volar su capacidad creativa y su imaginación para generar aquello que quieran compartir y nos lo envíen vía WhatsApp al 3404 419072. Todas las creatividades recibidas participaran del sorteo de una bici y serán expuestas y compartidas en nuestra página web para que juntas podamos compartir y viralizar esas creaciones” comento Florencia Alberto.

Y agrega: “Para hacerlo invitamos a los niños a enviarnos vía WhatsApp aquello que más ganas tengan de compartir, la foto de un dibujo hecho especialmente, un video cantando, bailando o haciendo algún desafío, un audio contando chistes, etc, etc, etc, en definitiva, aquel contenido que quieran compartir con los integrantes de la enorme comunidad que conformamos entorno a Fundación Innovar. Celebrar la niñez, inspirando su creatividad y compartiendo con todos la alegría que esto genera, es una muy linda iniciativa para seguir acompañándonos a la distancia, más cerca que nunca.”

Mecánica

Desde hoy y hasta la hora 24 del lunes 31 de agosto vamos a recibir vía WhatsApp, al 3404 419072, aquellas creatividades que los niños quieran compartir, una foto de un dibujo hecho por ellos, un video cantando, un audio contando un chiste, una foto familiar o individual, un video realizando un desafío, etx, etc, etc, lo que más quieran compartir nos lo mandan vía mensaje de WhatsApp.

El contenido que mandes se asocia a al nombre del niño y éste es el que entrará en el sorteo, cumpliendo la modalidad de sólo una posibilidad por niño.

La edad máxima para participar es, hasta 13 años inclusive.

Luego entre todos los nombres de quienes enviaron contenido sortearemos una bici, un clásico de nuestra Fundación para celebrar la niñez.

El sorteo lo realizaremos en un vivo de Instagram, la primera semana de Septiembre.