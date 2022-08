Potenciando la actividad creativa, Fundación Innovar celebra el mes de la niñez

“Con la llegada de agosto ya es un clásico, darle continuidad a esta manera disruptiva que encontramos, a partir del diálogo permanente con los integrantes de la enorme comunidad de Innovar, para compartir y celebrar la niñez. Es que, desde hace tiempo ya, potenciamos la actividad creativa de los más pequeños, compartiendo sus creaciones en nuestra web a lo largo de todo el mes, para luego, sortear entre todos los participantes, varios premios muy esperados por todos” explica Florencia Alberto.

Y concluye: “Así para este año, desde este lunes 8 de agosto invitamos a los niños a enviarnos vía WhatsApp aquello que más ganas tengan de compartir, la foto de un dibujo hecho especialmente, un video cantando, bailando o cumpliendo algún desafío, un audio contando chistes, etc, etc, etc, en definitiva, aquel contenido que quieran compartir con los integrantes de la enorme comunidad que conformamos entorno a Fundación Innovar”.

Mecánica

Desde el lunes 8 y hasta la hora 24 del miércoles 31 de agosto vamos a recibir vía WhatsApp, al 3404 419072, aquellas creatividades que los niños quieran compartir, una foto de un dibujo hecho por ellos, un video cantando, un audio contando un chiste, una foto familiar o individual, un video cumpliendo un desafío, etc, etc, etc, lo que más quieran compartir nos lo mandan vía mensaje de WhatsApp.

El contenido que mandes se asocia al nombre del niño y éste es el que entrará en el sorteo, cumpliendo la modalidad de sólo una posibilidad por niño.

La edad máxima para participar es hasta 13 años inclusive.

Luego entre todos los nombres de quienes enviaron contenido sortearemos una bici, un skate y un monopatín.

El sorteo lo realizaremos en un vivo en nuestra cuenta de Instagram, la primera semana de septiembre.