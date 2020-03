Postergan campeonatos argentinos de hockey donde Alma Juniors iba a ser sede

CRC “B” NOA DAMAS Y CABALLEROS – TUCUMAN DEL 16 AL 19 DE ABRIL CRC “C” NOA CABALLEROS – TUCUMAN DEL 16 AL 19 DE ABRIL CRC “B” NEA DAMAS Y CABALLEROS – SANTA FE Y ESPERANZA DEL 16 AL 19 DE ABRIL CRC “B” CENTRO CUYO DAMAS – SAN RAFAEL DEL 16 AL 19 DE ABRIL CRC “B” BONAERENSE DAMAS – MAR DEL PLATA DEL 16 AL 19 DE ABRIL CRC “B” PATAGONIA DAMAS – GENERAL PICO LA PAMPA DEL 16 AL 19 DE ABRIL CAMPEONATO ARGENTINO DE SELECCIONADOS SUB 19 – SALTA DEL 07 AL 10 DE MAYO CAMPEONATO ARGENTINO SUB 19 ASCENSO – MAR DEL PLATA DEL 07 AL 10 DE MAYO CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES MAYORES PISTA – COMODORO RIVADAVIA DEL 14 AL 17 DE MAYO

