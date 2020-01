Por una promesa a la Virgen, esperancino que vive en Paraná cruzó el río a nado

Oprandi señaló que al negocio donde ocurrió la tragedia tuvo que cerrarlo y ahora trabaja en forma particular. Conmocionado al recordar ese terrible momento que le tocó atravesar hace 13 años, no pudo contener las lágrimas, pero se repuso enseguida para asegurar: “Con el correr de los años uno se va proponiendo metas para salir de todos esos estados, y por eso llevé adelante este desafío y cumplí esta promesa. Y vale la pena el esfuerzo”.

“Hace muchos años compré un terreno sobre la Cortada 8 y me propuse hacer mi casa, y le prometí a la virgen de San Nicolás que el día que me fuera a vivir con mi familia a ese lugar se lo iba a agradecer cruzando el río”, contó a diario Uno .