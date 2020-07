Por primera vez en la historia, la Fiesta Nacional de la Agricultura será virtual

Por su parte, Adriana Robledo agradeció “a los artistas que serán participes en esta nueva modalidad de la Fiesta” y afirmó que pese al contexto de pandemia “en esta nueva edición no queremos dejar de hacer la fiesta porque es algo tan representativo para Esperanza y para todo el país dado que la ciudad, la primera colonia agrícola organizada del país, no puede olvidar la gesta colonizadora y junto a ello no puede olvidar el trabajo que trajeron cada uno de quienes vinieron a poblar esta querida Patria”.

