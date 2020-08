Por los sucesivos paros el gobierno analiza volver a pagar una suma fija

«Cada una de las cosas que fuimos diciendo que las íbamos a hacer, las hicimos: cuando dijimos que no podíamos mirar el salario en plena cuarentena, cuando dijimos que teníamos alguna posibilidad después de pagar sueldos y aguinaldos también lo cumplimos. Y llegamos con esta asignación de tres mil pesos que se pagó la semana pasada a la totalidad del los empleados del Estado. Si tenemos alguna posibilidad de mirar nuevamente el salario y hacer alguna mejora en el contexto de algún diálogo con los sectores gremiales, lo vamos a hacer, porque la voluntad nuestra no es retacear el salario sino poner todo lo que tengamos en el bolsillo de los trabajadores», concluyó.

(El Litoral) – En el marco de una semana atravesada nuevamente por medidas de fuerza de los diferentes gremios públicos, el gobierno provincial no ha dado señales respecto de cuándo volvería a convocar a paritarias para discutir en ese ámbito, tal como los sindicatos lo reclaman, una recomposición salarial integral. Desde el Poder Ejecutivo sí se ha deslizado – en cambio- la posibilidad de hacer un segundo pago de aquella suma fija que se había anunciado y pagado por única vez. Se trata del bono de tres mil pesos para activos y 2400 para pasivos que la Casa Gris decidió abonar para descomprimir la situación derivada de los reclamos. Los gremios lo rechazaron por unanimidad – aunque lo cobraron- por tratarse de una decisión unilateral, y por ser, además, una suma no remunerativa y no bonificable. Desde entonces, los gremios esencialmente docentes, de profesionales de la salud y municipales, comenzaron planes de luchar que se renovaron esta semana.