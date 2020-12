Por la pandemia, Bomberos no realizará la Campaña del Juguete

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Esperanza, Néstor Nagel, explicó que para respetar los protocolos que exige la pandemia de Covid-19, este año se suspendió la Campaña del Juguete. El sorteo del «Festival Bailable y Choppeada» se realizará por redes sociales.

En diálogo con la CSC Radio, Nagel informó que “la decisión es pura y absolutamente de la comisión directiva de Bomberos de no realizar la campaña del juguete denominada Nochebuena para todos”.

Reconoció que “es un tema vidrioso y bastante complicado, que se venía charlando desde hace un tiempo porque ya se venía viendo cómo estaba la situación y que de parte de la Municipalidad se suspendieron todos los eventos de fin de año, y Bomberos no deja de ser un eslabón más”.

Por eso, reiteró que “a raíz de la pandemia y de todo lo que viene pasando, la comisión directiva decidió no hacer la campaña del juguete”.

Explicó que para efectuar la tradicional actividad solidaria “se comienza a trabajar en octubre y a recolectar juguetes lo que implica que en el salón del cuartel haya más de 30 personas trabajando y embolsando juguetes todos los días, cosa que hoy no se puede realizar porque no se puede aglomerar a tanta gente en un salón totalmente cerrado”. A ello, agregó que “en la caravana propiamente dicha, en las unidades siempre va más gente de la normal lo que tampoco sería factible de realizar para cuidar el distanciamiento”.

“A todo esto, cuando llegamos a las escuelas donde se reúnen los chicos, con sus papás, abuelos, vecinos se reúne siempre mucha gente, más de 250 personas todas juntas en un lugar no habilitado, y todos quieren sacarse una foto con Papa Noel que tampoco se puede hacer. Por esto no queremos hacer algo que deje a la Asociación de Bomberos mal parada por hacer algo que no se debe”, explicitó.

Asimismo, mencionó que “las empresas que siempre donan de modo importante este año no tienen la mejor situación debido a lo que todos sabemos que los afectó la pandemia”.

“Los Bomberos somos los primeros interesados en realizarla porque la Campaña del Juguete tiene una trayectoria de más de 30 años, haciéndola todos los años de manera consecutiva y sin fallar un año, pero ahora lamentablemente hay una fuerza mayor, muchas actividades que este año no se van a realizar, y la Campaña del Juguete no escapa a esta realidad. Nos da una pena terrible no poder hacerla, pero hay que entender la situación”, explicitó.

Tampoco habrá Choppeada

Por otra parte, anunció que “la Gran Choppeada de Bomberos Voluntarios tampoco se va a realizar” aunque aclaró que “los premios ya están comprados desde principios de año, los números se vendieron y el sorteo se realizará en vivo el sábado 19 de diciembre, pero no se pueden juntar 1900 personas en el salón del SUM porque no está habilitado”.

“Hay cosas que por este año tenemos que acostumbrarnos, hacer las cosas como se debe, y no realizar las cosas que no están habilitadas”, apuntó.