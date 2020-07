Por la falta de lluvias, ya estiman un 5 % de pérdidas en el cultivo de trigo

Con respecto a las lluvias que se esperaban en los últimos días en la franja central, los profesionales de GEA se lamentaron: “Fue una gran oportunidad la que se perdió, este tipo de ingresos de humedad no es común en el invierno. El ingreso fue muy importante, pero no logró capitalizarse como lluvia en toda la franja central del país. Una vez más el agua fue para Buenos Aires: desde el centro al sur de la provincia hubo entre 10 y 55 milímetros en los últimos 5 días. También en La Pampa los registros fueron muy importantes con acumulados de 50 a 70 milímetros”.

