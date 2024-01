Por la crisis económica, la Asociación Suiza suspendió la Fiesta de la Cerveza

El vicepresidente de la Asociación Suiza “Guillermo Tell”, Luis Megevand, anunció la suspensión de la Fiesta de la Cerveza, prevista para el 20 de enero, debido a la situación de incertidumbre económica que reina en el país.

Este martes, Megevand comunicó que “lamentablemente hemos decidido que por este año no se va a realizar por los motivos que todo el mundo conoce, estamos en una inestabilidad total en cuanto a precios, realmente es muy difícil poder hacer un proyecto económico y ver que salimos airosos, y si a esto se le suma la inestabilidad climática que estamos viviendo para un evento que si o si se hace al aire libre, realmente se conjugan muchos factores que nos llevaron a tomar la decisión de no relanzar la Fiesta”.

Agregó en declaraciones a Play Television que “hoy realmente no hay precios de comida, bebidas; el proyecto que se hace hoy, mañana ya no existe y eso hace muy difícil poder trabajar en un evento de esta naturaleza porque no se sabe adónde estamos parados”.

“Ante esta incertidumbre que nos afecta a todos, a los comercios, a la industria, a cada uno en la economía familiar y lógicamente la gente se está retrayendo en los gastos porque las cosas indudablemente aumentaron, nos llevó a tomar la decisión de sacar el pie del acelerador y por este año, a pesar de las expectativas que teníamos, no realizarla. Porque si se desata una tormenta hay que suspenderla, y no es un evento que se pueda realizar dentro de un salón, por la escala a la que apuntamos”, concluyó.