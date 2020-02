Por la Copa Santa Fe Alma Juniors en Esperanza y Almagro en San Guillermo

La Federación Santafesina dio a conocer el programa de juego para la fecha 12 de la Liga Provincial de básquet, en la que está en juego la Copa Santa Fe y el ascenso al Torneo Federal.

Restan tres fechas para el final de la etapa clasificatoria y mientras ya hay algunos elencos matemáticamente clasificados y otros están a un paso, todavía hay varias plazas en juego.

Por la zona A Centenario de Venado Tuerto será local ante Ben Hur de Rafaela el viernes a las 21.30, mientras que en mismo día y hora Rivadavia Juniors de Santa Fe recibirá a Sportsmen Unidos, Independiente de Chañar Ladeado jugará en su nuevo estadio ante Cacu de Ceres y Unión de Totoras lo hará ante Racing de San Cristóbal.

Mientras tanto, en el grupo B se medirán el viernes a las 21.30 Unión de San Guillermo vs. Almagro de Esperanza y Brown de San Vicente vs. San Lorenzo de Tostado. El domingo a las 20.30 Trebolense recibirá a Argentino de Firmat. Tendrá fecha libre Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.

Viernes 21.30 Unión de San Guillermo vs. Almagro de Esperanza

Árbitros: Marcelo Varela y Matías Acuña

Comisionado: Sebastián Jassón

Por su parte, la acción de la zona C tendrá el viernes a las 21.30 a Atlético Tostado vs. Firmat y Alma Juniors de Esperanza vs. Temperley de Rosario. El viernes, pero a las 22, Central San Javier recibirá a Provincial de Salto Grande. Tendrá fecha libre Atlético Sastre.

Viernes 21.30 Alma Juniors de Esperanza vs. Temperley de Rosario

Árbitros: Leandro Mozzoni y Gerardo Capdevila

Comisionado: Viviana Lutringer

El grupo D tendrá competencia el viernes a las 21.30 con Timbúes vs. Peñarol de Elortondo, Gimnasia de Santa Fe vs. Atenas de Venado Tuerto y El Tala vs. Libertad de Villa Trinidad. Descansará en esta jornada Atlético de Rafaela.

Los cuatro mejores de cada grupo clasificarán a los playoffs.