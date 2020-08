Por el paro de municipales esta noche no habrá recolección de residuos

La Municipalidad de Esperanza -a través de la Secretaría de Servicios Públicos- informa que, con motivo de la adhesión de los trabajadores municipales al paro general establecido para este jueves 13 de agosto, durante la jornada de hoy -miércoles 12-, por la noche NO habrá recolección de residuos domiciliarios; NO habrá barrido con máquinas; y NO habrá recolección de ramas. SÍ habrá servicio de barrido manual.

