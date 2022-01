Por aislamientos y contagios falta personal y se complica la atención del SIES 107

El director del Servicio SIES 107 de Esperanza, Hernán Reidel, dijo que el personal “no está exento porque somos de la primera línea de atención porque cuando vamos a un accidente o una persona que sufre una urgencia estamos expuestos y no sabemos si el paciente está infectado o no, y eso lleva a que hoy haya choferes, enfermeros y médicos aislados”.

Ante ello, advirtió las complicaciones que se generan: “Se está haciendo lo humanamente posible porque hay que recurrir a recursos urgente, no es como en el SamCo que se puede sacar personal de un sector y poner en otro; acá si se enferma un chofer es muy difícil conseguir un reemplazo a lo que se suma que hay gente de licencia que no está en Esperanza y no se los puede hacer volver”.

En cuanto a las dificultades para conseguir reemplazos, señaló ante Play Televisión que “depende del Ministerio que habilite los reemplazos de enfermeros en tiempo y forma, pero tiene sus tiempos y a veces demora”.

En este contexto, el profesional reiteró que “es importante que la gente se vacune porque si bien uno se puede contagiar, se pasa la enfermedad de forma leve pero si no están vacunados o tienen esquemas incompletos, hay gente que la está pasando mal”.

“Hoy se está complicando todo y se vive el minuto a minuto para conseguir el personal y los reemplazos”, concluyó.