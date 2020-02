Policía de Seguridad Vial incrementa los controles este fin de semana largo

El funcionario destacó la importancia de utilizar siempre un SRI que se adecúe a la talla y peso del niño: “Cuando un niño utiliza un Sistema de Retención Infantil (SRI), se protege no sólo la cabeza, sino toda la columna vertebral, evitando el impacto del niño contra otros ocupantes y elementos del vehículo y/o el ser despedido del vehículo, por no estar debidamente sujeto”. Los niños, desde que nacen y hasta que alcanzan el 1.50 metros de estatura (aproximadamente a los doce (12) años), deben utilizar un SRI.

