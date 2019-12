Pocos respetan la prioridad de paso en la rotonda de rutas 6 y 70

La obra tuvo también problemas de desagües pluviales y no está clara la información sobre si los cortes de paso corresponden a bicisendas o a sendas peatonales, las cuales no pueden ser una misma.

En cada acceso a la rotonda hay un cartel que recuerda las prioridades de paso pero no es respetado. Muchas veces quienes ingresan a la ciudad desde el Arco de la Colonización llegan a la rotonda y entienden que como transitan por la misma ruta tienen la prioridad y no es así.