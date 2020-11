Planifican la construcción de un Complejo Penitenciario en Recreo

Construirán un Complejo Penitenciario, donde se encuentra ubicada actualmente la Colonia Penal n° 9.

Luego de reiteradas reuniones, Walter Gálvez, el Secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, dio a conocer a los medios que se llevará a cabo la creación de un Complejo Penitenciario en Recreo, donde se encuentra ubicada actualmente la Colonia Penal n° 9.

“En Recreo hay 9 hectáreas en zona urbana o semiurbana inutilizadas, con un penal granja con 30 internos” comenzó explicando Gálvez, refiriéndose la Colonia Penal n° 9 que se ubica en Ruta Nacional 11 Km 483 de esa ciudad.

“Estamos diseñando algo novedoso que no existe en la provincia, junto con el gobernador Perotti. Actualmente son 6.700 los internos que cumplen condenas en toda la provincia, es decir, estamos con un exceso de 1000 internos aproximadamente” señaló.

“La idea es llevar a cabo un Complejo Penitenciario, donde se va a construir por etapas con módulos semiabiertos, con áreas de talleres, espacios laborales, áreas recreativas, para visitas. En el lugar también se construirá en otra etapa, la nueva Unidad Penal de Mujeres, que hoy en día está en el centro de Santa Fe. Por ahora se preveé que se construya en ese lugar, en Rosario paso lo mismo, la unidad de mujeres estaba en el centro. Esto implica otro formato para las mamás, para las que tienen niños menores de 4 años, con otro tipo de bondades y construcción” sostuvo el Secretario.

Además indicó que la Colonia Penal, dejaría de funcionar y se transformaría en una parte de este Complejo. “Se va a requerir mucha mano de obra, creemos que será muy interesante. El área de la obra, son los terrenos del Servicio Penitenciario. La Colonia Penal, no estaría más, hoy allí inclusive no hay internos, no esta funcionando. Está como un hospital de campaña para internos con Covid, donde se atendieron 19 casos solamente de 6.700 que conforman esta población. Pero ese sitio hoy no esta funcionando. En un futuro, será la Unidad del Complejo Penitenciario n° 9”.

Por último, ante la consulta de que si reunió con autoridades locales, el funcionario respondió que “si” y agregó: “Si vemos en la actualidad, en las Unidades Penitenciarias solo prevalece el encierro, donde resulta imposible la reinserción social. En La Capital hace 40 que no se construye nada nuevo, nada moderno. Hace 80 años se construyó la Unidad de Coronda y 40 la de Las Flores, a partir de ahí no se construyo más nada, solo agregar espacios dentro de los mismos. Esto llevará años, pero hay que empezar” concluyó Gálvez.

Fuente: FM Power Max Recreo.