Placenzotti le pide a Perotti que libere actividades comerciales y profesionales

La situación de muchos sectores de nuestra ciudad es desesperante, ya que desde la cuarentena, no han podido trabajar ni desarrollar sus actividades, y deben afrontar el pago de alquileres, sueldos, aportes, gastos de mantenimiento y la subsistencia de la propia familia. Las medidas, créditos prometidos y todo lo relacionado al sostén económico para el pago de sueldos y servicios de esas áreas, han sido meras promesas aún no concretadas.

