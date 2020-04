Pirola:“Administrar la cuarentena en nuestras localidades es la iniciativa que elevamos desde el Comité de Emergencia”

En cada local podrá haber dos empleados como máximo además deI corredor inmobiliario matriculado responsable de la firma, Deberán respetar una distancia mínima de dos metros entre si y en caso de no permitirlo las dimensiones del local deberá disminuirse el número de colaboradores. Sólo concurrirán a trabajar en este periodo las personas menores de 65 años no pertenecientes a ningún grupo de riesgo.

Permitir la atención solo por turnos los que deberán acordarse en forma electrónica con la posibilidad de imprimir el comprobante respectivo. Las personas citadas no podrán esperar en la oficina o consultorio. Deben tener como mínimo diez minutos de separación entre turno y turno que le permita al profesional una limpieza integral del espacio utilizado. SóIo concurrirán a trabajar en este periodo las personas menores de 65 años no pertenecientes a ningún grupo de riesgo;

El contacto con el profesional actuante (Arquitecto, Ingeniero u otro afín) se deberá realizar por vía electrónica, no pudiendo ambas partes estar al mismo tiempo en la obra. Si el Profesional actuante no tiene domicilio en dicha localidad sólo podrá realizar su trabajo por vía electrónica –

Las compras a los corralones de materiales se deben realizar por vía electrónica, estando prohibida la compra en forma personal, preferentemente a comercios locales. En caso de no existir proveedores en la localidad los proveedores foráneos deberán completar el protocolo correspondiente no pudiendo ingresar al ejido urbano de la localidad receptora de los materiales;