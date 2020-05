Pirola: “Trabajamos para visibilizar las posiciones de todos y cada uno”

Continuando: “Siempre teniendo muy presente que el incumplimiento de los establecido como normas sanitarias genera la expansión de la enfermedad de manera muy rápida e incontrolable lo vimos en AMBA y lo vimos en Córdoba como casos más recientes por eso hay que ir con mucho cuidado, lo cierto es que con mucho esfuerzo fuimos controlando entre todos y en Las Colonias la famosa curva que nos permita que el sistema de salud no colapse, con eso en la cabeza hay que buscar las alternativas para que el impacto negativo que genera este aislamiento se revierta de la mejor manera y es cierto que quienes habitamos nuestro Departamento tenemos en el trabajo y la producción ese motor que caracteriza nuestras vidas es un balance que seguimos proponiendo para que futuras aperturas no supongan un retroceso que no sólo demora nuevamente la actividad productiva sino pone en riesgo todo lo conseguido”.

Y agregó “Si acompañamos la realidad de cada una de las familias, comercios de emprendedores para esto representamos desde el comité de crisis local cada una de estas voces elevando cada requerimiento, en el entendimiento que la situación económica debe ser contemplada en el marco de esta responsabilidad civil que nos trajo hasta aquí y considerando que de no cumplirse con los protocolos debe volverse atrás, ene so siempre prima el sentido común y mi tarea es representar el sentir de los habitantes de Las Colonias y en eso estamos y seguimos adelante.”