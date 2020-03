Pirola: “Sesionar a distancia es un paso responsable para seguir tomando decisiones que no pueden esperar”

“Antes situaciones extraordinarias hay que buscar soluciones del mismo tenor” asegura Rubén Pirola quien en los fundamentos del proyecto explica: “En los momentos de urgencia en las toma de decisiones como los que nos están afectando ahora, la actividad de la legislatura de la provincia no puede detenerse ya que se estaría incluso actuando de manera contraria a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, el cual sólo indica que la constitución en del cuerpo de legisladores sería dentro del recinto salvo causas extraordinarias, pero no especifica una metodología diferente o un espacio físico alternativo lo cual permite la incorporación de reuniones a distancia realizándolas de manera “on line” para el desarrollo de sus funciones y debiendo aplicarse razonamiento para los asuntos que se discuten en las diversas comisiones legislativas porque implicaría la inmovilidad toda de la actividad parlamentaria.”

