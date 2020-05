Pirola: “Seguimos trabajando, siempre en positivo”

“Sin dudas la preocupación de todos es la misma, cuidarnos mucho y no perder lo que hasta aquí se logró, pero con la necesidad concreta de abrir nuevos sectores de la economía ya que la crisis sanitaria pega muy duro en la economía de nuestros vecinos, cada Concejal que trabaja tan cerca de sus vecinos trajo particularidades muy concretas, todas atendibles y que fueron y serán nuevamente analizadas y que acercaré al Comité Departamental de Emergencia para elevar al gobierno provincial como lo venimos haciendo en todo este tiempo, resumiendo todo lo charlado que tiene que ver con la puesta en marcha de diferentes actividades todavía no incluidas en las flexibilizaciones” explicó Pirola.

